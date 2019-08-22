Киев, 22 августа, 2019, 11:56 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать неожиданный «рывок вперед» экономики страны, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Напомним, что во втором квартале нынешнего года, по предварительным данным Госстата, рост ВВП составил 4,6% относительно аналогичного периода минувшего года. При этом относительно первого квартала 2019 года ВВП вырос на 1,6%.

В завершающем свою работу правительстве Гройсмана объявили, что высокий показатель роста ВВП — «это результат взвешенной и системной экономической политики, направленной на укрепление экономического потенциала государства, и признак преодоления внешних и внутренних негативных явлений, которые тормозили развитие страны в последнее время».

А вот глава Совета НБУ Богдан Данилишин подчеркивает, что в мировой экономической истории не было стран, которые процветали бы длительное время, но при этом не имели развитой промышленности. У Украины с этим проблемы — согласно официальной информации, рост индекса промышленной продукции в этом году составил лишь 0,5%. Более того, подчеркнул эксперт, индекс перерабатывающей промышленности, которая является основой основ промышленности любой более-менее индустриально развитой страны, вообще упал на 0,1%.

«Есть динамично растущие сектора, но есть и не менее динамично падающие. Поэтому большого повода для оптимизма, с моей точки зрения, нет. Ситуация в доминирующих для украинской промышленности добывающих секторах скорее выглядит благоприятно… но, по меркам современного технологического уклада, это производство низкомаржинальных полуфабрикатов. Именно на них по-прежнему приходится наибольший удельный вес в промышленности Украины», — заявил Данилишин.

Экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Сегодня» подчеркивает, что в основном рост во II квартале был обеспечен резким увеличением динамики торговли и строительства.

«То есть получается, что украинцы зарабатывают в теневом секторе, в других странах, а тратят у себя дома. Это мексиканская модель роста: сырьевая и «затробитчанская». К сожалению, индустриальное сердце экономики у нас барахлит, поэтому структура экономического роста у нас крайне неустойчивая», — подчеркнул специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Нацбанке Украины заявили, что причинами для увеличения роста ВВП в этом году являются хороший урожай, сильный внутренний спрос, а также благоприятная среда на внешних рынках. Ранее регулятор ожидал рост ВВП в 2,5% в нынешнем году, однако в последнее время прогноз был пересмотрен до 3%.

В свою очередь, главный кредитор Украины — Международный валютный фонд — прогнозирует, что в 2019 г. ВВП Украины вырастет на 2,7%, а в 2020-м — на 3%.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее публично заявлял, что в результате реформ, которые в ближайшее время реализует его команда, ВВП Украины будет расти на 5−7% в год.