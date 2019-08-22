Пермь, 22 августа, 2019, 11:28 — ИА Регнум. В Перми приставы опечатали помещения дома для престарелых. По решению суда деятельность организации, которая не обеспечила должный уход пожилым людям, приостановлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Пермскому краю.

Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890

В доме для престарелых организация нарушила свои гарантии, не обеспечив поддержания и улучшения состояния здоровья своих клиентов. В приюте не предусматривалось предоставление социально-медицинских услуг ввиду отсутствия специалистов с соответствующей квалификацией. Пожарной безопасности также не было уделено должного внимания.

В службе судебных приставов отметили, что создание дома для престарелых являлось лишь целью получения прибыли, а руководство приюта длительное время допускало нарушения в оказании социальных услуг.