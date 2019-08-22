Калуга, 22 августа, 2019, 11:26 — ИА Регнум. 30 учащихся школы № 45 в Калуге в возрасте от 7 до 17 лет станут участниками съемок в детском короткометражном телесериале «И в шутку, и всерьез». Кастинг прошел в начале июня, и затем ребята занимались актерским мастерством, сценической речью и сценической пластикой. Об этом 22 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM президент фонда развития детского кино «Сотворение» Ольга Малинина.

Фото пресс-службы фонда развития детского кино «Сотворение» На кастинге телесериала «И в шутку, и всерьез»

Каждый ребенок, участвующий в проекте, играет свою роль в одном из короткометражных фильмов. Роли прописывались непосредственно под детей, учитывая их возраст, внешность, индивидуальные особенности и способности. Всего было создано 10 сценариев. Место действия — Калуга. Четыре фильма будут сниматься в школе, в остальных действие разворачивается дома, на детских площадках, в парке и в кафе. Сюжеты фильмов режиссера Эдуарда Габидуллина рассказывают о том, что интересно детям и подросткам.

Проект «И в шутку, и всерьез» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. В 2019 году он вошёл в 100 лучших региональных проектов в номинации «Поддержка талантливых детей» инициативы уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка — проекта по составлению ежегодного рейтинга лучших практик регионов «Вектор «Детство — 2019». Только за первое полугодие 2019 года фильмы киноальманаха «И в шутку, и всерьез» 12 раз стали лауреатами различных кинофестивалей.