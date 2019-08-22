Иркутск, 22 августа, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Студентки американского Уэллсли-колледжа завершили летнюю практику на Байкале, организованную Байкальской биологической станцией Иркутского государственного университета (ИГУ). Об этом 22 августа сообщает пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

В 2019 году участниками школы стали 12 студентов и три преподавателя колледжа. Научным руководителем группы с российской стороны выступил профессор ИГУ Евгений Зилов. Также в школе приняли участие студенты иркутского вуза.

За время, проведенное на университетской биостанции в Больших Котах, участники отобрали пробы воды и провели анализ взятых образцов. Важным пунктом обучения стали встречи с иркутскими учеными, общественниками-экологами.

«В этом году мы изучали фитопланктон, нашим постоянным спутником и наставником был профессор Евгений Анатольевич Зилов. Вообще, нашим студенткам интересно было беседовать со всеми: и с учеными, и с рейнджерами национального парка, и с местными рыбаками и жителями», — сказал профессор Уэллсли-колледжа Томас Питер Ходж.

Отмечается, что летняя биологическая школа завершилась прошедшей сегодня встречей ее участников с врио ректора ИГУ Александром Шмидтом. Глава вуза приветствовал студентов и преподавателей Уэллсли-колледжа и выразил надежду на продолжение сотрудничества.