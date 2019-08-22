Вашингтон, 22 августа, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Американский режиссер Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик ждут ребенка. Об этом, как передает Daily Mail, сообщила 22 августа представитель Тарантино Кэтрин Роу.

Georges Biard Квентин Тарантино

56-летний Тарантино и 35-летняя израильская певица и модель Даниэлла Пик вступили в брак в ноябре прошлого года, по окончании съемок фильма с участием Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, а познакомились десять лет назад, когда Тарантино приехал в Израиль, чтобы представить свой фильм «Бесславные ублюдки».

Ранее Тарантино утверждал, что, выбирая между семьей и кинематографом, остановился на последнем.