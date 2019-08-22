Рыбинск, Ярославская область, 22 августа, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области разрушается дорога, сделанная год назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

ОНФ Разрушения дороги в Рыбинске

21 августа в ходе мониторинга «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» активисты сняли видео, на котором видно, что верхний слой асфальта буквально отслаивается. Его можно снять руками.

В ОНФ полагают, что это результат нарушения технологии при укладке асфальта.

«Если вы укладываете асфальт с нарушениями, то рано или поздно это всплывёт в виде ям и трещин. Прошёл ровно год и на рыбинской окружной дороге новое покрытие дорожного «пирожка» сходит слоями, кто теперь будет исправлять всё?», — рассказал активист ОНФ Дмитрий Горбунов.

Ремонт Окружной дороги Рыбинска производился администрацией города за счет субсидии, выделенной Рыбинску из областного бюджета в 2018 году.

«Куски асфальта можно было даже руками без усилий отделить от первого слоя причём очень крупными пластинами. На глазах асфальт, при наезде колёсами машин просто отделялся и интенсивно разрушался. Подрядчиком на тот момент выступал «Ярдормост». Ситуация с разрушением дорожного покрытия поставлена на особый контроль региональным штабом ОНФ по Ярославской области», — рассказал активист ОНФ Тарас Сидорин.