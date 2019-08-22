Тихвин, Ленинградская область, 22 августа, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Две девочки школьного возраста заблудились в лесу в Тихвинском районе Ленинградской области в ночь на 22 августа. Одна из девочек сумела дозвониться в оперативные службы.

Torange.biz Ночной лес

По информации агентства «Оперативное прикрытие», около шести часов вечера 21 августа две девочки, в возрасте 12 и 13 лет, без разрешения ушли от своих бабушек, проживающих в деревне Залющик. Подружки направились в соседнюю деревню Горка, а через два часа решили вернуться. Свернув с дороги, чтобы «срезать» путь, они заблудились в лесу.

Уже после полуночи одна из потеряшек позвонила спасателям, однако затем ее мобильный телефон оказался вне сети.

По данным источника, девочки вышли к населенному пункту, ориентируясь на специально подаваемые звуковые сигналы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области 18 августа пятилетняя девочка пошла за бабушкой, которая отправилась за грибами в лес, и потерялась. Поиски вели свыше 800 человек. Девочку нашли вечером 21 августа, когда она отозвалась на своё имя. У ребёнка диагностировали тяжёлое состояние из-за обезвоживания и переохлаждения.

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