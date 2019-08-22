Калуга, 22 августа, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Бывший начальник отряда по воспитательной работе с осужденными калужской исправительной колонии с августа 2018 года по февраль 2019-го неоднократно проносил на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны и передавал их осужденному. За свои услуги «воспитатель» получал взятки. Об этом 22 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru

По данным ведомства, преступная деятельность начальника отряда была пресечена службой собственной безопасности регионального УФСИН и областным управлением ФСБ России. В дальнейшем следователь СК России получил и проанализировал информацию о движении по счетам сотрудника исправительной колонии, осужденного и их родственников и выявил дополнительные эпизоды получения взяток на общую сумму 300 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела начальник отряда был уволен с должности.

Приговором суда бывшему сотруднику исправительной колонии было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей.