Иркутск, 22 августа, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В Иркутской области стартовал уникальный проект по внедрению чипов в высокотехнологичные протезы. Это позволяет передавать в интернет данные о процессе реабилитации и техническом состоянии средства реабилитации. Впервые в мире такие протезы, изготовленные специалистами компании «Моторика» из Сколково, получили трое инвалидов из Ангарска и Иркутска, сообщает пресс-служба Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Пресс-служба Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Уникальный проект по внедрению чипов в высокотехнологичные протезы

Как пояснил генеральный директор ООО «Моторика» Илья Чех, старт такого пилотного проекта именно в Иркутске не случаен, поскольку Приангарье является самым инновационным регионом в плане обеспечения инвалидов высокофункциональными протезами в России.

«Благодаря установке чипа в техническом средстве реабилитации мы сможем быть со всеми их пользователями на контакте и дистанционно устранять возникающие сложности в реабилитации и пресекать неисправности», — подчеркнул Илья Чех.

Напомним, соглашение о реализации данного проекта было подписано 5 декабря 2018 года в рамках четвертой отраслевой конференции ФСС между Иркутским региональным отделением ФСС и предприятием «Моторика». Оно позволило начать реализацию проекта внедрения высокотехнологичных средств технической реабилитации на базе Иркутского отделения фонда.