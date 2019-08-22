Ярославль, 22 августа, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Комплекс по дроблению отходов на территории ярославского полигона «Скоково» будет запущен в начале сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Накануне готовность оборудования проверила комиссия во главе с заместителем председателя правительства Ярославской области Романом Колесовым.

Yarregion.ru Полигон «Скоково»

Проект стоимостью 52,5 млн рублей реализуется в рамках соглашения между правительством области и Министерством природных ресурсов РФ. Средства на него выделены за счет средств экосбора — неналоговой выплаты, вносимой производителями и импортерами товаров.

«Реализация проекта даст возможность не только сократить объем отходов, подлежащих захоронению. Полученным в результате переработки инертным материалом будут пересыпать поступающий на полигон мусор, снижая вероятность его возгорания и обеспечивая изоляцию от окружающей среды, — рассказал Роман Колесов. — Создание этого комплекса предусмотрено реформированием региональной системы обращения с ТКО, которое ведется в рамках новой экологической политики».

Комплекс будет перерабатывать отходы, которые образуются в результате строительства и сноса зданий. Полученную продукцию «Скоково» будет использовать для нужд полигона или продавать. Ежегодно полигон принимает 50 — 60 тысяч тонн строительных отходов и около 20 тысяч тонн крупногабаритных. Почти все эти отходы можно будет переработать. Модернизация полигона продолжается.«Работа ведется под постоянным контролем правительства Ярославской области, так как имеет большое значение для обеспечения экологической безопасности региона», — подчеркнул директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Комплекс по дроблению отходов позволяет получать из бетонных конструкций щебень, каменную муку, фракционный песок. Из вторсырья планируют производить песчаные материалы, щепу и резиновую крошку для изготовления безопасных покрытий спортивных и детских площадок.