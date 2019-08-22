Соледар, ДНР, 22 августа, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 11 единиц боеприпасов, сообщили 22 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут огонь

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 11 мин калибра 82 мм. На донецком и мариупольском направлениях украинские силовики также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Крутая Балка, Ясиноватая, Александровка, Докучаевск, Ленинское, Белая Каменка», — сказано в сообщении.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа украинских диверсантов подорвалась на собственных минах в районе населённого пункта Коминтерново. Один боевик получил тяжёлые ранения. Защитники ДНР наблюдали за происходящим и продолжали соблюдать перемирие.

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