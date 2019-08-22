Калуга, 22 августа, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Второй фестиваль-праздник «Лето Господне», входящий в серию летних фестивалей на объектах сельского туризма проекта «Сельское лето 2019. Отдыхай в Калужской области», состоится 24 августа в деревне Староселье Мещовского района. Об этом рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник отдела разработки и реализации программ развития туристской индустрии министерства экономического развития Калужской области Татьяна Минченко.

Admoblkaluga.ru Праздник «Лето Господне» в деревне Староселье.

По её словам, сельский праздник проводится с целью популяризации событийного туризма, сохранения и приумножения народных традиций, приобщения к природе, пропаганды активного отдыха и здорового образа жизни, а также стимулирования притока туристов в регион. В фестивальной программе: мастер-классы по изготовлению народных кукол и декоративно-прикладному искусству, работа творческих площадок «Медовый спас», «Яблочный спас», «Ореховый спас» и «Успение», а также конкурсы, большая концертная программа и катание на лошадях.

Сельский праздник организуется при участии министерства экономического развития Калужской области и Туристско-информационным центром «Калужский край» совместно с администрацией Мещовского района и представителями малого бизнеса.