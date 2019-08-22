Москва, 22 августа, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов осудил поддержку профсоюзами кандидатов от «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Поддержка профсоюзами кандидатов от «Единой России» всегда выглядела, мягко говоря, странно. Но после пенсионной реформы, которую протащила «Единая Россия», такая «спайка» совершенно очевидно противоречит целям и духу профсоюзного движения. Ведь это движение существует для защиты человека труда. И как «независимые» профсоюзы могут поддерживать представителей той самой партии, которая «осчастливила» трудящихся пенсионной реформой?!» — возмущен Миронов.

Он обратил внимание на то, что в профсоюзах повышение пенсионного возраста на словах вроде как не поддерживают, зато на деле поддерживают лоббистов реформы.

«Получается, что профсоюзные организации занимают соглашательскую позицию и даже на фоне антинародной реформы не стесняются выступать придатком «Единой России». — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что Федерация профсоюзов Свердловской области заключила соглашение о сотрудничестве с кандидатом в депутаты Госдумы от «Единой России» Антоном Шипулиным. Организация публично призвала поддержать экс-биатлониста на предстоящих довыборах.