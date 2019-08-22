Чебоксары, 22 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В чувашском Канаше прошли межведомственные полигонные учения с инсценировкой схода поезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

Psut.sledcom.ru Учения на железной дороге в Канаше

Учения прошли 21 августа. В них приняли участие следователи и криминалисты ведомства, железнодорожники, сотрудники регионального УФСБ, Роспотребнадзора, МЧС, военизированной охраны, транспортной полиции, ряда министерств и ведомств.

По замыслу, при следовании сборного поезда со скоростью 75 км/ч на участке Канаш — Алатырь из-за излома рельса произошел сход грузового и пассажирского вагонов, разлилось дизельное топливо с последующим возгоранием. Участниками учений была организована работа на месте условного происшествия и введен специальный режим безопасности, организовано межведомственное взаимодействие.

В управлении отмечают, что была проверена готовность по реагированию и ликвидации железнодорожного происшествия высокой степени опасности, отработаны вопросы взаимодействия при ликвидации последствий химического отравления местности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее масштабные антитеррористические учения прошли 13 марта 2018 года на одном из стадионов Чебоксар, который был оцеплен сотрудниками правоохранительных структур. Целью стало пресечение условного террористического акта на объекте массового пребывания людей

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