Москва, 22 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ещё очень молодой руководитель страны и ему кажется, что его мнение важно для президента Дональда Трампа или канцлера Ангелы Меркель. Но, увы для него в вопросе о G7 — это не так, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя предложенные Зеленским условия для возвращения РФ в G7.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Трамп ведет свою игру и не исключаю, что он в своей манере, перед выборами осенью в 2020 году, пригласит президента России Владимира Путина в США и сделает это, если не во время проведения G7, то накануне (саммит то пройдет в Штатах).

Таким образом Трамп посмеется над лидерами других стран и заработает на этом дополнительные голоса для второго президентского срока — американцы любят, когда о глав «старушки» Европы американские президенты вытирают ноги», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может рассчитывать на возвращение в G7 после выполнения целого ряда условий, в частности, возвращён Крым.

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