Москва, 22 августа, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Российская валюта 21 августа взяла слишком резвый старт, укрепившись по отношению к американскому доллару более чем на 1%. Не то что бы это было плохо, нет, коррекционный рост рубля был ожидаем, и обоснован, благодаря целому ряду факторов, но когда такое сильное и быстрое движение происходит, рынку потом очень сложно продолжить динамику в том же направлении, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Сегодня, 22 августа видимо, как раз такой момент и к техническим факторам, которые указывают на локальное ослабление российской валюты, добавляются и фундаментальные. Речь здесь, прежде всего о нервном ожидании участников торгов сегодняшнего начала банковского симпозиума на американском курорте в Джексон Хоулле», — отметил эксперт.

Всех без исключения интересует ответ лишь на один вопрос, что собирается делать Федеральная резервная система. И пока рынок этого не узнает, он вряд ли отважится на какие либо активные действия, особенно связанные с покупкой рисковых активов.

«Поэтому вчерашняя поспешность рубля, вероятно, спровоцирует его некоторое ослабление к американскому доллару сегодня, 22 августа. Оно вряд ли будет сильным, все-таки российскую валюту поддерживает приближающийся пик налоговых выплат российский компаний, и, тем не менее, снижение курса к 66,00−66,30 более чем возможно», — считает Быков.

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