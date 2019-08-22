Стокгольм, 22 августа, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Шведская автокомпания Volvo представила новый автомобиль S60 PHEV с гибридным агрегатом. Об этом сообщается на сайте сетевого издания «ГЛАС».

Glas Volvo S60 PHEV

В движение новое авто приводит бензиновый движок, выдающий мощность 303 л.с., и электромотором на 87 л. с. Общая мощность составляет 390 л. с. Агрегат гибрида работает с 8-скоростным «автоматом». Привод у автомобиля 4×4. С 0 до 100 км/ч электрокар разгоняется за 4,6 секунды.

Для новинки предлагаются на выбор 18-, 19 — или 20-дюймовые колесные диски. В салоне авто есть спортивные кресла, отделанные кожей. Также автомобиль снабжен проекционным экраном.

Напомним, в июле 2019 года в России была реализована 501 модель компании Volvo, что на 1% больше, чем в июле 2018 года.

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