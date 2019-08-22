Улан-Удэ, 22 августа, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Российские военные отработали новый тактический приём в ходе первой совместной с монгольскими войсками тренировки с боевой стрельбой на учениях «Селенга-2019». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

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«В ходе тренировки мотострелки отработали порядок огневого поражения условного противника, используя новый тактический прием «Подкрадывающаяся атака», основанный на опыте современных вооруженных конфликтов», — отметили в округе.

Приём заключается в совершении марша мотострелков на БМП-2, которые, высадившись вблизи условного населенного пункта, организовали скрытное продвижение в городских условиях. Во главе группы действовали разведывательные взводы стран — участниц учений, которые проверяли местность на наличие засад, растяжек, мин-ловушек.

За ними продвигались по проверенным маршрутам танки и БМП-2, обеспечивая огневую поддержку в случае внезапного нападения условного противника. Кроме того, в ходе тренировки отрабатывались вопросы взаимодействия с танковыми подразделениями, артиллерией и вертолетами армейской авиации ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, для участия в российско-монгольских военных учениях «Селенга-2019» на полигон Мунх Хэт прибыли около 1 тыс. российских военнослужащих. С монгольской стороны участвует примерно такое же количество.