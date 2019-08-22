Москва, 22 августа, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Жители России стали потреблять больше рыбы и рыбных продуктов — 21,7 кг на человека по итогам 2018 года. Показатель близок к историческому максимуму 2013−2014 годов, следует из данных Росстата.

Жорж Сёра. Рыбаки. 1883

В прошлом году домашние хозяйства потребили столько же рыбы и рыбных продуктов, сколько в 2012 году, тогда как в 2013 и 2014 годах отмечался рост до 22,3 кг, в 2015—2016 годах — снижение до 21,1 кг, а затем — снова рост до 21,5 кг на человека.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев полагает, что потребление выросло за счет насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией. Один из факторов — социальные программы с доступными ценами на рыбу, которые внедряются на Дальнем Востоке, сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз РФ зафиксировал уменьшение цены на свинину. Это связали с прекращением «сезона шашлыков» и ростом производства мяса.

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