Ульяновск, 22 августа, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Правительство Ульяновской области приняло решение о предоставлении льгот по транспортному налогу для владельцев электрокаров. Об этом сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Смекалин отметил, что льготы по налоговому обложению владельцев автомобилей, оснащенных электродвигателями, направлены на стимулирование рынка альтернативного топлива.

«Это важное экономическое направление, которое развивается во всем мире и поддерживается на уровне президента и правительства Российской Федерации», — добавил Смекалин.

Напомним, ранее Ассоциация участников рынка «Автонет» направила в министерство промышленности и торговли РФ и МВД инициативу, в которой предлагается сделать платные дороги бесплатными для электромобилей.

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