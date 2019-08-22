Курган, 22 августа, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В Курганской области за шесть месяцев 2019 года среднемесячная заработная плата работников организаций в сельском хозяйстве составила 19 546 рублей, что на 8,5% больше к уровню 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Борис Кустодиев. Жатва. 1914

В производстве пищевых продуктов средняя заработная плата выше, и за 6 месяцев 2019 года составила 25 494 рубля, что на 7,75 выше к уровню 2018 года.

В 2019 году в рамках программы на грантовую поддержку малых форм хозяйствования выделено 150 миллионов рублей.

В рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий выделено 98 миллионов рублей из федерального бюджета и 143 миллиона рублей из областной казны.

По данным Свердловскстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Зауралье в январе-мае 2019 года составила 2 9045,9 рублей.