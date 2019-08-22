Вена, 22 августа, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Множество туристов со всего мира, сами того не ведая, нарушают закон, привозя из-за отпуска за границей экзотические сувениры. Незнание закона не освобождает от ответственности, предупреждает газета Kronen Zeitung и приводит примеры задержаний на австрийской таможне.

Таможня

Стоит быть осторожным при выборе сувенира, будь то ожерелье из кости, бутылка вина или даже красивый камень с берега моря. Нередко привоз подобного подарка из отпуска оканчивается тюремным сроком, как теперь это знает французская пара, в багаже которой были обнаружены 40 кг песка с пляжа Сардинии. Им грозит до шести лет заключения, поскольку песок в Сардинии является важным элементом экосистемы и подлежит охране как общественное благо.

В аэропорту Зальцбурга был задержан путешественник с иглой дикообраза, а другой провозил в багаже тайское змеиное вино с коброй внутри бутылки. Чаще всего попадаются туристы с контрабандными сигаретами. Например, путешественник из Белоруссии пытался ввезти в Австрию 82 тыс. сигарет.

В первой половине года в аэропорту Вена Швехат контролю подверглись 45 395 пассажиров, нелегальные или незадекларированные товары были обнаружены при 1726.

Инсбрукский прокурор Томас Виллам предупреждает, что можно предстать перед судом из-за сувениров животного происхождения, если они сделаны из кожи или костей редких видов. Покупка редкого животного может обернуться заключением сроком до двух лет или штрафом в 360 дневных ставок. На Адриатическом побережье и в итальянской автономной провинции Больцано — Альто Адидже (Южный Тироль) продаются бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера на этикетке. Их ввоз в Германию и Австрию может завершиться судом, если окажется, что человек приобрел их по идеологическим соображениям.

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