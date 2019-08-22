Кемерово, 22 августа, 2019, 08:30 — ИА Регнум. В Кузбассе пройдёт международный турнир по вольной борьбе «Шахтёрская слава», на который съедутся свыше 200 сильнейших борцов из ближнего и дальнего зарубежья. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, состязание будет проходит два дня, 19−20 октября.

Администрация Кемероской области Турнир «Шахтерская слава»

Участие в нём уже подтвердили 26 стран, в том числе Армения, Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Узбекистан, Германия, Казахстан, Китай, Литва, Латвия, Молдавия, Монголия, Польша, Румыния, Словакия, США, Сербия, Турция, Индия, Эстония, Финляндия, Южная Корея, Япония. Впервые своих делегатов в Кемеровскую область отправят Туркмения и Бельгия.

Россию на «Шахтерской славе» будут представлять команды из 12 регионов России: Калининградской, Иркутской, Новосибирской, Московской и Ленинградской областей, а также Красноярского края, Чечни, Тува, Ханты-Мансийского автономного округа, Бурятии и Хакасии.