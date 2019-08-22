Калининград, 22 августа, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Осенью 2019 года на российском авторынке появятся три новые модели Hyundai Mighty. Об этом сообщает пресс-служба Hyundai Truck and Bus Rus.

Авторевю Hyundai Mighty

Как сообщается, в сентябре 2019 года на рынок России поступит модель EX9 полной массой 8,5 т, а в ноябре — EX6 и EX8 полной массой 6,5 и 7,8 т. Выпускаться эти модели будут на заводе «Автотор» в Калининграде.

По сравнению с HD78, которые уже производятся в Калининграде, в кабине новых Mighty будет достаточно места для ног. Кроме того, увеличилось и пространство для хранения — с 29,8 до 43,4 л.

Стоит отметить, что благодаря улучшенной конструкции сцепления, двойному резиновому уплотнению дверей и усовершенствованной системе крепления мотора, производителям удалось значительно снизить уровень шума и вибрации.

У этих моделей имеется система активной безопасности, которая включает в себя системы помощи при трогании на подъеме и экстренном торможении, систему противодействия опрокидыванию, электронное распределение тормозных усилий, систему регулировки тягового усилия, электронный контроль устойчивости, антиблокировочную систему, включение аварийного сигнала при экстренной остановке.

Mighty EX9 идет в двух модификациях: с длиной колесной базы в 3850 мм и 4200 мм. Под его капотом мотор на 3,9 л мощностью 170 л.с., который работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.

Mighty EX6 и EX8 укомплектованы мотором D4CC на 2,9 л мощностью 160 л.с., который агрегатируется с механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Напомним, на калининградском заводе «Автотор» с декабря 2018 года производится серийный выпуск коммерческих автомобилей Hyundai HD35 и Hyundai HD35 Сity по полному циклу.

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