Петропавловск-Камчатский, 22 августа, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Туристы из Москвы, приехавшие по турпутёвке на Камчатку, написали жалобу в правительство региона и требуют принятия мер. Туроператор, взявший с туристов большие деньги, фактически не выполнил своих обязательств, оставив неподготовленных к суровой камчатской действительности москвичей на произвол судьбы на вулкане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

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Текст обращения опубликовало региональное ИА Кам 24.

«На собраниях в Москве нас заверили, что группы будут зарегистрированы в МЧС, у каждой группы из 6 человек будет 6 инструкторов. Фактически же оказалось, что на всех 45 туристов был всего 1 инструктор. Экипировка, снаряжение, оснащение палаточного лагеря не соответствовали погодным условиям, санитарным условиям и элементарным требованиям безопасности: отсутствовали средства самообороны, спутниковая связь, средства сообщения с городом (вахтовки, доставившие на место, сразу же уехали)», — написали московские туристы.

Но самое страшное началось вечером. Выяснилось, что охрана группы отсутствовала, как таковая. Вечером к подножию вулкана спустился медведь, который утащил рюкзак со всей провизией. У туристов имеется видеозапись. Покончив с украденным провиантом, медведь за ночь приходил в лагерь еще три раза, при этом инструктор и гиды не предпринимали никаких мер для защиты людей. Они так же, как туристы, просто снимали зверя на телефон. Туристы вынуждены были самостоятельно организовать хотя бы ночные дежурства — никаких средств защиты от медведя у них не было.

Еще более безобразно было организовано восхождение на вулкан. Людей разбили на три группы, одну повёл единственный инструктор, вторую некий местный житель Владимир, никакого отношения к туризму не имеющий, третья пошла с какой-то студенткой из местных. Люди при восхождении на вулкан Горелый были фактически предоставлены сами себе, ни лидеров, ни замыкающих не было, москвичи самостоятельно шли через территорию, населённую медведями.

В жалобе туристов ещё много возмутительных фактов. Палатки и «спальники» не были рассчитаны на холодные температуры, люди мерзли, палатку, где была единственная горелка для приготовления еды, унесло ветром. Часть туристов с ужасом обнаружила, что им не куплены оплаченные ими заранее билеты, им пришлось выбираться с полуострова самостоятельно.

В Камчатском краевом Агентстве по туризму безуспешно пытались отыскать следы туроператора, продавшего москвичам дорогие путевки на Камчатку.

«Компании с таким названием в федеральном реестре туроператоров нет. Указанного на сайте фирмы номера реестровой записи не существует. Все данные будут предоставлены в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку деятельности этой компании», — сообщила руководитель агентства Елена Стратонова.

Местные жители в социальных сетях пишут, что при такой организации восхождения на вулкан, москвичам крупно повезло, что они не стали добычей медведей. Люди возмущаются тем, что подобные «туроператоры» могут отбить у туристов всякое желание посещать Камчатку.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на восхитительную природу, Камчатка не получает в должной мере дохода от туризма. Случаи выхода медведей к людям, даже нападений хищников на людей, участились в 2019 году во время путины. Местные жители связывают это с голодом среди косолапых, причиной которого называют варварское промышленное рыболовство.