Варшава, 22 августа, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Граждане Украины составляют 75% всех трудовых мигрантов, официально работающих в Польше, сообщило 21 августа Польское радио со ссылкой на данные Учреждения социального страхования (ZUS).

Цитата из к/ф «Тарас Бульба». реж Владимир Бортко. 2009. Россия, Украина, Польша Украинец

Из 644 тыс. официально трудоустроенных мигрантов, 483 тыс. являются выходцами с Украины.

«Следующая национальная группа уже более чем десять раз меньше. Мы говорим про граждан Белоруссии, которых в пределах 38 тыс. Далее идут грузины — примерно 9,5 тыс., а потом граждане Молдавии и России — свыше 8 тыс.», — рассказал глава ZUS Войцех Андрусевич.

По данным экспертов, граждане Украины больше всего востребованы в промышленности, в строительстве и в транспортно-логистической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в польском городе Гдыня один из ресторанов дал объявление, в котором указал, что не примет на работу «украинцев и им подобных».

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