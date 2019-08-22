Тбилиси, 22 августа, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Сокращение пассажиропотока в аэропортах Тбилиси и Батуми по итогам 2019 года ожидается на уровне 12−14%, что связано с прекращением прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявила заместитель генерального менеджера компании TAV Georgia Тея Закарадзе, сообщает издание «Новости-Грузия».

Gia Gvilava Аэропорт. Тбилиси

По её словам, в июле пассажиропоток сократился на 14%, в августе сокращение увеличилось. До введения ограничений на авиасообщение в Россию еженедельно отправлялись 144 авиарейса, отметили в компании TAV Georgia.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявила, что официальные данные по потерям от сокращения туристического потока из России занижены в десять раз.

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