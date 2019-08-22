Вашингтон, 22 августа, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Госдеп США обеспокоен сообщениями о якобы начале строительства властями Южной Осетии ограждений на границе с Грузией. Об этом 21 августа на брифинге заявила руководитель пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус.

Ssolbergj Карта. Абхазия и Южная Осетия

По её словам, власти Южной Осетии «возобновили строительство ограды на грузинской территории». Ортэгус считает, что строительство ограды наносит ущерб местными жителям. Представитель Госдепа призвала Россию вывести своих военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в службе государственной безопасности Грузии заявили, что российский вертолет якобы нарушил воздушное пространство страны при облете территорий в Южной Осетии.

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