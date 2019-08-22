Москва, 22 августа, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Продажи британской компании Rolls-Royce, которая специализируется на производстве автомобилей класса люкс, в России выросли на 91,8% по итогам первых семи месяцев 2019 года по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Rolls-Royce Rolls-Royce Cullinan

Всего за отчетный период было реализовано на российском авторынке 94 авто британской марки.

Первое место по продажам среди моделей Rolls-Royce в России занимает внедорожник Cullinan. Ему принадлежат 65% от всех продаж этого бренда. За период с января по июль в стране был продан 61 экземпляр этого авто. Стоит отметить, что на российском рынке Cullinan появился только в декабре 2018 года.

Вторую строчку занимает купе Wraith. За первые семь месяцев 2019 года жители России приобрели 22 экземпляра этой модели.

Кроме того, за отчетный период было продано шесть седанов Ghost и пять — Phantom.

Напомним, 14 августа стало известно, что британская автокомпания выпустила специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith.

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