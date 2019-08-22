Москва, 22 августа, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.

Старт ракеты «Союз»

Отмечается, что после отделения корабля от третьей ступени носителя специалисты приступили к управлению его полётом.

Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) человекообразного робота «Федора», а также оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания и посылки для экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, антропоморфный робот Skybot F-850 семейства «Фёдор» отправился в космос для отработки операций, направленных на замену космонавтов в наиболее рискованных работах, в том числе на внешней поверхности космических станций.

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