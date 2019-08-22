Чита, 22 августа, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, правительство Забайкальского края поздравило жителей региона с Днём Государственного флага России. В обращении к гражданам, в частности, сказано:

Дарья Драй ИА REGNUM Российский флаг

«Наш флаг — не просто символ государства. Это знак единения всех народов и наций нашей страны. Это символ, олицетворяющий самые важные для России принципы и моральные ценности. В нем сочетаются верность долгу и Родине, сила и мужество, благородство и честь».

Напомним, официально трехцветный флаг был утвержден в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года. 20 августа 1994 года президентом России Борисом Ельциным подписан указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации», в соответствии с которым отмечать День Государственного флага стали 22 августа, в честь восстановления исторического флага России во время августовских событий 1991 года.