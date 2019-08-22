Верхнетекетский район, Томская область, 22 августа, 2019, 07:28 — ИА Регнум. 23-летнему жителю Верхнекетского района Томской области вынесли приговор по делу о неуплате алиментов на содержание малолетней дочери. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Подсудимый с 18 октября 2018 по 26 апреля 2019 года вопреки судебному решению не выплачивал средства на содержание своей 4-летней дочери. Сумма задолженности за этот период составила более 42 тыс. рублей, а общая сумма задолженности по алиментам превысила 300 тыс. рублей», — сообщили в надзорном органе.

Ранее он неоднократно был судим за неуплату, в марте 2018 года его даже привлекли к административной ответственности. Несмотря на это, молодой человек продолжил уклоняться от обязательств. При этом свою вину он полностью признал, пояснив, что заработанные деньги тратил только на себя.

В результате суд приговорил обвиняемого к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судебные приставы в Великом Новгороде разыскали алиментщика в ЗАГСе, на торжественной церемонии регистрации его брака. Он был объявлен в розыск после того, как задолжал на содержание своего ребёнка около 100 тыс. рублей.

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