Джакарта, 22 августа, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Столица Индонезии Джакарта почти обречена: к 2050 году около трети города может быть поглощено морем, пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

Джакарта

Крупнейший город Индонезии опускается в море со скоростью до 25 см в год. В основном это происходит из-за бесконтрольного осушения подземных вод и связанного с этим понижения их уровня. Из-за строительства небоскребов почва все более уплотняется, что также способствует понижению уровня подземных вод. К этому нужно добавить подъем уровня моря в мире.

В настоящий момент уже 40% площади Джакарты находится ниже уровня моря. Некоторые районы расположены на высоте 4 м ниже уровня моря. Для сдерживания воды на побережье выстроена стена, однако не везде достаточно прочная.

Этот процесс кажется необратимым. В конце апреля 2019 года президент Индонезии Джоко Видодо заявил о намерении перенести столицу из 10-милионной Джакарты. Как сообщало ИА REGNUM, новой столицей может стать город Паланкарая, расположенный на острове Калимантан (Борнео).