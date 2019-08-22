Тбилиси, 22 августа, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о нарушении Россией грузинского воздушного пространства. Об этом 21 августа передает «Общественное телевидение» со ссылкой на СГБ.

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По данным службы, 21 августа в 12:00 (12:00 по московскому времени) российский самолет совершал облет на территории Южной Осетии в районе деревни Гугутианткари. В СГБ считают, что облет территории республики «наносит огромный ущерб обстановке безопасности на местах».

Напомним, 30 июля в МИД Грузии заявили, что выполнение международных авиарейсов в аэропорту Сухума противоречит законодательству страны. В министерстве добавили, что транспортная администрация применит все рычаги для того, чтобы помешать восстановить аэропорт.

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