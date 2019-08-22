Новосибирск, 22 августа, 2019, 07:00 — ИА Регнум. Новосибирский аэропорт «Толмачёво» сообщил о задержках рейсов из-за тумана. Как сообщается на официальном сайте воздушной гавани, «в зоне подхода наблюдался густой туман», минимальная видимость — 50 метров.

Travis.af.mil В тумане

Рейсы из Ларнаки, Якутска, Хабаровска, Красноярска, Сургута и Улан-Удэ были направлены на запасной аэродром в Томске; рейсы из Ростова-на-Дону и Москвы — в Омск; рейсы из Анапы, Урумчи, Иркутска, Пекина и Благовещенска — в Барнаул.

Были задержаны вылеты рейсов из Новосибирска в Ростов-на-Дону, Москву, Красноярск (через Иркутск) и Талакан.

«Отправка задержанных рейсов будет осуществляться по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения метеорологической обстановки», — отметили в пресс-службе «Толмачёво».