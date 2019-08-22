Пекин, 22 августа, 2019, 06:52 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант компания Xiaomi отчиталась о росте выручки за первое полугодие на 20,2%, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

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Выручка компании в период с января по июнь составила 95,7 млрд юаней ($13,6 млрд), сообщили в компании со штаб-квартирой в Пекине. Чистая выручка выросла ан 49,8% относительно аналогичного периода 2018 года и составила 5,7 млрд юаней.

За шесть месяцев Xiaomi обеспечила 9,8% роста выручки о секторе мобильных телефонов, а их отгрузки по всему миру достигли 60 млн единиц. Выручка от бизнеса за рубежом увеличилась на 33,8% за указанный период относительно аналогичного в 2018 году, достигнув 38,6 млрд юаней. Это превышает 40% от бизнеса компании в целом.

Во втором квартале отгрузки смартфонов в Западную Европу взлетели на 53,2%, что является крупнейшим скачком среди всех крупных брендов. В то же время отгрузки в Индию компании возглавляют первое место вот уже восемь кварталов подряд.