Улан-Удэ, 22 августа, 2019, 06:33 — ИА Регнум. В Бурятии стали известны предварительные итоги голосования по вопросу вариантов оплаты за тепло. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства строительства республики, жителям предложили выбрать между платежами равными частями в течение года или по факту потребления.

Радиатор парового отопления

«Почему мы должны платить за отопление круглый год», этот вопрос часто возникает у потребителей с окончанием отопительного сезона. Многие жители Бурятии не согласны оплачивать за отопление в летние месяцы, когда батареи в квартире отключены», — пояснили в министерстве.

Опрос был проведён двумя способами — на сайте минстроя через интернет и соцопрос среди пенсионеров, инвалидов и многодетных семей, для которых интернет может быть недоступен.

Результаты выявили резкое различие между двумя группами. 77% пользователей глобальной сети проголосовали за вариант платежей по факту потребления. В то же время 83% пенсионеров и инвалидов хотят платить равномерно в течение года.

«Для наиболее финансово уязвимой части населения, а это как раз пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, выгоднее всего платить равномерно. С другой стороны, для тех жителей, у которых в доме или квартире установлены теплосчетчики, выгоднее оплачивать по факту потребления», — резюмировали в минстрое, пообещав учесть пожелания жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии произошёл конфликт между местной тарифной службой и депутатом Госдумы Николаем Будуевым («Единая Россия»). Последний считает действующие тарифы за коммунальные услуги завышенными, предложив их снизить.

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