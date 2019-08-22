Благовещенск, 22 августа, 2019, 06:20 — ИА Регнум. Ливневые дожди не повлияли на графики строительства космодрома «Восточный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

En.kremlin.ru На космодроме «Восточный»

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Строительство второй очереди космодрома «Восточный», несмотря на ливневые дожди, которые заливают котлованы, идёт согласно утвержденного графика. Источник ТАСС сообщил, что заливка бетона в котлован стартового комплекса для тяжелой ракеты «Ангара» начнётся осенью, как и предполагалось ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил учредить подрядчика, который бы в будущем занимался достройкой космодрома «Восточный». Такое решение наблюдатели связывают с чередой коррупционных скандалов, захлестнувших строительство объекта.