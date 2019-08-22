Вашингтон, 22 августа, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых актёров года возглавил голливудский актёр Дуэйн Джонсон («Спасатели Малибу», «Джуманджи: Зов джунглей», «Рэмпейдж»).

Eva Rinaldi Дуэйн «Скала» Джонсон

Годовой заработок Джонсона составил $89,4 млн. Отмечается, что каждый его гонорар в среднем составляет $23,5 млн.

За Джонсоном в рейтинге следует актёр Крис Хемсворт («Мстители: Финал») с $76,4 млн.

На третьем месте — Роберт Дауни-младший («Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал») с $66 млн.