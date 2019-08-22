Североуральск, Свердловская область, 22 августа, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Проверку исполнения требований безопасности и охраны труда при производстве горных работ организовали надзорные органы после гибели шахтёра в Североуральске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В шахте

По предварительным данным надзорных мероприятий, инцидент на шахте «Ново-Кальинской» произошёл 21 августа в 16:40 по местному времени. На глубине 1240 метров одного из участков произошёл обвал горной породы, в результате которого один шахтёр оказался заблокированным в забое.

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«Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Технологическое производство на шахте не нарушено», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, после обрушения горных пород на участке шахты была развёрнута спасательная операция. Она завершилась вечером 21 августа в 20:30 по местному времени, когда спасатели обнаружили тело погибшего шахтёра.

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По факту гибели человека при выполнении горных работ также проводится доследственная проверка.