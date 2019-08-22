Гдыня, Польша, 22 августа, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

В объявлении о вакансии шеф-повара указывалось, что в качестве кандидатов не будут рассматриваться «никакие украинцы или другие подобные».

В соцсети, комментируя это объявление, вызвавшее протесты, владелец заведения сказал, что у него в ресторане «рады всем нашим клиентам, однако недолюдям — нет».

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