Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Гдыня, Польша, 22 августа, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Иван Шилов ИА REGNUM
Украина и Польша
В объявлении о вакансии шеф-повара указывалось, что в качестве кандидатов не будут рассматриваться «никакие украинцы или другие подобные».
В соцсети, комментируя это объявление, вызвавшее протесты, владелец заведения сказал, что у него в ресторане «рады всем нашим клиентам, однако недолюдям — нет».
Читайте также: Украинский министр предостерегла молодежь от учебы в польских вузах