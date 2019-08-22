Новосибирск, 22 августа, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Капитаном хоккейного клуба «Сибирь» на предстоящий игровой сезон стал Александр Логинов. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, говорится на сайте новосибирского ХК.

ХК «Сибирь» ХК «Сибирь» выбрал капитана и ассистентов

Также на командном собрании были выбраны ассистенты на сезон 2019/2020. Ими стали Юкка Пелтола, Дмитрий Саюстов и Егор Миловзоров.

Отметим, уроженец Уфы Александр Логинов является воспитанником «Салавата Юлаева». Играл за нефтекамский «Торос», чешскую «Энергию» и нижегородский «Торпедо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирская «Сибирь» обменял права на нападающего Дмитрия Яшкина в московское «Динамо». ХК «Сибирь» получила взамен денежную компенсацию.