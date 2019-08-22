Вашингтон, 22 августа, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Вопрос сотрудничества по Арктике обсуждался в ходе датско-американских телефонных переговоров на уровне внешнеполитических ведомств, сообщает Госдеп.

Oliver Schauf Нуук (Готхоб), административный центр Гренландии

Уточняется, что 21 августа американский госсекретарь Майк Помпео и датский министр иностранных дел Еппе Куфуд побеседовали о сотрудничестве по Арктике. Речь, в частности, шла о Гренландии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп отменил визит в Копенгаген из-за дипломатической перепалки по поводу Гренландии. Трампу не понравилась та форма, которую носил отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать покупку Штатами полуострова.

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