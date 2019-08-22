Казань, 22 августа, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Глава российского правительства Дмитрий Медведев сегодня, 22 августа 2019 года, прибудет в Казань. В столице Татарии он примет участие в церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Также запланирована встреча премьер-министра с командой национальной сборной России, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В рамках рабочей поездки Медведев побывает в межрегиональном центре компетенций, что расположен в техникуме информационных технологий и связи Казани. Высокопоставленному гостю покажут тренировочный полигон ряда компетенций. Также у него в планах встреча с главой региона Рустамом Миннихановым, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Уже известно, что, помимо Медведева, столицу Татарии посетят замглавы правительства Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и ряд представителей профильных федеральных органов власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат WorldSkills будет проходить в Казани с 22 по 27 августа. На закрытие ожидается президент РФ Владимир Путин. В целом планируется порядка 70 тыс. гостей и участников. Непосредственно в соревнованиях примут участие более 1,3 тыс. человек из 63 стран. Также оценивать их будут около 1,5 тыс. экспертов. Оцениваться будут команды по шести блокам и 56 компетенциям.

Накануне прошла церемония поднятия флагов стран-участниц и была открыта деревня WorldSkills, где весь период будут проживать конкурсанты. К соревнованиям изготовлены свыше 1 тыс. медалей.

Следующим чемпионат примет Лион (Франция), где соревнования пройдут в 2023 году.