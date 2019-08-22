Новосибирск, 22 августа, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Работа по проработке бизнес-плана и стратегии развития новосибирского Биотехнопарка должна быть усилена. К середине 2020 года он должен выйти на безубыточность, заявил в ходе выездного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Биотехнопарк

Напомним, что в 2018 году проверка Контрольно-счётной палаты региона показала, что бюджетные средства, которые направлялись на реализацию проекта, использовались неэффективно.

Читайте также: «Блуд абсолютный»: многомиллионные нарушения нашли в Биотехнопарке Кольцово

Как отметил Андрей Травников, правительство Новосибирской области «также оценивает ситуацию как требующую вмешательства».

Агентству инвестиционного развития поручено подключиться к вопросу обеспечения Биотехнопарка финансовыми ресурсами и принятия управленческих решений.

«Финансовые показатели Биотехнопарка — это очень важно, но самое главное, чтобы проект стал востребованным для развития биотехнологий и предприятий, существующих и перспективных в этой отрасли в Новосибирской области», — сказал Травников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на создание, развитие и функционирование новосибирского Биотехнопарка с 2011 по 2017 годы выделено 1 млрд 178 млн рублей.