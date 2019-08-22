Вашингтон, 22 августа, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Знаменитый советский шахматист Анатолий Карпов не может получить визу для посещения США по приглашению его друга, сообщает агентство Reuters.

Въезд запрещён

Сообщается, что Карпова в США пригласил его друг Максим Длуги, являющийся владельцем шахматной академии в Нью-Йорке. Карпов должен был обучать людей шахматам в летнем лагере, однако в настоящее время советский гроссмейстер не может получить визу для посещения Соединенных Штатов. Отмечается, что прошение на визу Карпов подал еще в марте.

«Его внезапно вызвали на беседу в московское посольство США и спросили: «не собираетесь ли вы общаться с американскими сенаторами и конгрессменами? Мы должны это проверить», — рассказал Длуги.

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Госдеп США отказался давать комментарии по статусу визы Карпова. Однако в американском посольстве заявили, что обязательно уведомят шахматиста, как только виза будет готова.