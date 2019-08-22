В Новосибирске скончался Герой Советского Союза
Новосибирск, 22 августа, 2019, 04:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области накануне, 21 августа, скончался Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Александр Анцупов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. Ему было 95 лет.
Он родился 7 июля 1924 года в крестьянской семье. Семья жила в селе Федосиха (сейчас Коченёвский район Новосибирской области).
Александр Анцупов сначала работал в Верх-Карасукском совхозе, а с 1942 года стал трудиться на заводе в Новосибирске.
В 1942 году он был призван в армию. Уже в следующем году направлен на фронт командиром отделения автоматчиков. Боевое крещение получил на Орловско-Курской дуге.
За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Александр Анцупов освобождал Тульскую область и Орловщину, прошёл всю Украину с востока на запад. Был трижды ранен. Войну закончил в Польше.
После войны был демобилизован из Вооружённых Сил СССР.
Александр Анцупов награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны I степени.
В 2005 году президент России Владимир Путин лично подарил ему золотые часы. А в 2010 году Александр Анцупов был участником парада Победы в Москве.
В 2019 году емуу было присвоено звание «Почётный гражданин Новосибирской области». Его именем решено назвать улицу в Новосибирске.