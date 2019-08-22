Иерусалим, 22 августа, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Армия Израиля нанесла удар по военным объектам ХАМАС в ответ на пуск ракеты из сектора Газа, сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

«В ответ на запущенную из сектора Газа ракету по Израилю, мы нанесли удар по ряду военно-морских объектов ХАМАС», — говорится в сообщении.

Ранее силы обороны Израиля сообщили о пуске ракеты и сектора Газа по израильской территории. Отмечалось, что это уже пятая запущенная ракета из Газы за последние шесть дней. Позднее появилось сообщение об еще одной запущенной палестинцами ракете по Израилю.