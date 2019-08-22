Благовещенск, 22 августа, 2019, 04:10 — ИА Регнум. В аэропорту столицы Приамурья городе Благовещенске будет построена новая взлётно-посадочная полоса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Взлётно-посадочная полоса

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21 августа состоялось первое рабочее совещание между представителями заказчика, руководством аэропорта, представителями правительства области и подрядчиком. Были определены сроки разработки рабочей документации, место строительства временного посёлка для строителей, площадь ограждения и очистки от леса и кустарника.

Также было отмечено, что часть строительного сезона уже упущена, но участники совещания настроены максимально результативно использовать оставшееся время.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске нашли подрядчика для строительства новой взлётно-посадочной полосы международного аэропорта. Этой организацией стало АО «Гидроэлектромонтаж», с которой заключён договор подряда. Ранее конкурсы неоднократно срывались из-за низкой цены и иных причин.