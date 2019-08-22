Бразилиа, 22 августа, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару пытается устроить своего сына Эдуарду на должность посла в Соединенных Штатах, несмотря на обвинения в кумовстве и протесты конгресса, сообщает агентство Reuters.

Gustavo Lima Zeca Ribeiro / Agência Brasil Жаир Болсонару

Болсонару заявил, что не собирается сдаваться в деле назначения сына послом в США. При этом, как отмечает агентство, это происходит на фоне недовольства сената и конгресса Бразилии, который просто может не одобрить кандидатуру Эдуарду на эту должность. Ссора с сенатом рискует обернуться для Болсонару еще большей изоляцией в конгрессе, где набирают популярность лидеры других политических партий.

Ранее в июле президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рассматривает возможность назначения своего сына на должность бразильского посла в США. По его мнению, дружба сына с детьми американского лидера Дональда Трампа и знание иностранных языков делают Эдуарду хорошим кандидатом на эту должность.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа сотрудники Федеральной прокуратуры Бразилии подали в суд иск с требованием запретить Болсонару назначение собственного сына на должность посла в США.